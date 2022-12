Lotto-Dstny neemt zowel De Lie als Ewan mee naar Kuurne en Milaan-Sanremo

Lotto-Dstny stuurt naast De Lie ook Caleb Ewan naar Kuurne en Milaan-Sanremo. De Australiër beet afgelopen seizoen zijn tanden stuk op Jakobsen in Kuurne. In Sanremo strandde Ewan al 2 keer op de 2e plaats.

In het voorjaar mag De Lie wel met zekerheid een rugnummer opspelden in Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice.

"Binnen de ploeg weten we dat Arnaud al enkele jaren wakker ligt van Parijs-Roubaix", zegt Van de Wouwer. "Hij is altijd heel gemotiveerd."

"Vermeersch moet in klassiekers meedoen voor top 10"

In de ploeg voor de Vlaamse klassiekers krijgen ook Victor Campenaerts, nieuwkomer Pascal Eenkhoorn en Florian Vermeersch een vrije rol.

"Na zijn 2e plek in Parijs-Roubaix 2021 werd een hoog verwachtingspatroon gecreëerd voor Florian Vermeersch", weet Van de Wouwer. "Het was moeilijk om dat vorig seizoen te evenaren."

"Ik denk dat Florian in 2023 echt gemotiveerd aan het seizoen zal beginnen. De logische stap zou zijn dat hij in alle klassiekers meedoet voor een top 10-plaats."

Een andere jongere om in de gaten te houden is Cedric Beullens. "In de Vuelta eindigde hij als back-up voor de sprinters hij 4 keer in de top 10 van etappes."

"Cedric sprintte ook naar een knappe 4e plaats in de Grote Prijs Rik Van Steenbergen na Merlier, Cavendish en Groenewegen."

"Maar ik denk dat zijn toekomst en sterke punten in de Vlaamse klassiekers liggen. We zullen hem zeker zien komend voorjaar."