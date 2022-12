Lotto-Dstny past voor de Giro: "Door het puntensysteem en het belang van de Tour"

"Die punten zijn belangrijk, want we moeten op het einde van het seizoen tot de beste 2 ProContinentale teams behoren om in 2024 weer zeker te zijn van deelname aan de Tour en de andere WorldTour-koersen."

"In de eerste plaats willen we de Tour-ploeg zo fris mogelijk aan de start krijgen van de Tour, want dat is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Caleb Ewan bijvoorbeeld willen we zo fris mogelijk naar de Grand Départ laten afreizen."

Lotto-Dstny behoort de komende 3 jaar niet tot de WorldTour en heeft daardoor niet langer startplicht in alle WorldTour-koersen. Ze mogen als beste ProContinentale ploeg kiezen welke WorldTour-wedstrijden ze rijden. "We hebben de Giro geschrapt van ons programma en daar zijn 2 redenen voor", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.

Ook geen Tour Down Under, Tirreno en Baskenland

Lotto-Dstny snoeit ook in de eerste maanden van het seizoen in zijn programma.



"We kiezen ervoor om half januari de Tour Down Under niet te rijden. Ewan kan er wel punten pakken voor ons, want hij zal er samen met onze andere Australiër Jarrad Drizners rijden in het shirt van de Australische nationale ploeg."



"Naast de Tour Down Under schrappen we ook Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland."

"Voor de rest rijden we het volledige WorldTour-programma", zegt Van de Wouwer.