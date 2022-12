Serge Pauwels begrijpt Vervloesem: "Beangstigende trend keren door bewuster om te gaan met data"

Lotto-renner Xandres Vervloesem heeft op zijn 22e beslist om een punt achter zijn carrière te zetten. Onder meer door een overvloed aan data. Hoe kunnen we vermijden dat nog meer jonge renners het wielerplezier verliezen? "We moeten hen meer bewust laten worden van data in plaats van hen te overstelpen met data", zegt Serge Pauwels, Development Coach bij Belgian Cycling.

Het openhartige verhaal van Xandres Vervloesem heeft veel mensen in de wielerwereld geraakt. De 22-jarige renner voelde zich als wielrenner al een tijdlang niet goed meer in zijn vel en besliste om nu al een punt achter zijn carrière te zetten. De vele data, waarmee hij als 18-jarige belofte al geconfronteerd werd, namen zijn wielerplezier al vroeg weg. Serge Pauwels houdt zich bij de Belgische wielerbond bezig met de ontwikkeling van jong wielertalent. Hoe kijkt hij tegen de hedendaagse datacultuur aan? "Data-analyse is niet weg te denken, want meten is weten. Maar het is een mes dat langs twee kanten kan snijden", weet Pauwels.



"Als je bijvoorbeeld de gewenste wattage per kilogram niet haalt, dan word je daar als wielrenner keihard mee geconfronteerd."

Serge Pauwels is Development Coach bij Belgian Cycling.

"Alles wordt gereduceerd tot welk vermogen een renner trapt"

Dat renners zich enorm vastklampen aan data, illustreert Pauwels met onderstaand voorbeeld.



"Sommige renners zeggen na een wedstrijd dat ze supergoed gereden hebben omdat ze hun beste vermogen van 20 of 60 minuten hebben gehaald. Dat zegt niets over de uitslag of de koers zelf."

"Een prestatie wordt altijd gereduceerd tot welk vermogen de renners geduwd hebben en dat is een trend die beangstigend is. Het haalt ook de charme van het wielrennen weg. Fietsen is om te winnen en dat gaat verloren." Een ander voorbeeld van de datacultuur uit zich ook in dagdagelijkse gesprekken met renners.



"Als je aan een renner vraagt hoe hij zich voelt, dan gaan die vaak eerst op zijn of haar horloge kijken. "Het gaat goed", antwoorden ze dan. "Want mijn horloge heeft gezegd dat ik vanacht goed heb geslapen." Maar in bepaalde gevallen zouden renners beter luisteren naar hun lichaam dan enkel maar afgaan op de data."



Ook de data op het online platform Strava kunnen destructief zijn voor renners. "Ze gaan zich heel vaak vergelijken met andere renners en rensters op Strava." "Dat zijn ook de gespreksonderwerpen aan tafel: "Die renner heeft zoveel kilometer getraind, hij heeft daar zoveel vermogen getrapt en heeft op die klim deze tijd gereden.""

Xandres Vervloesem ment een kopgroep.

"Het mentale belandt vaak op het achterplan"

Pauwels heeft begrip voor de keuze van Vervloesem om te stoppen met koersen.



"Als omgaan met data noodzakelijk is in de wielersport, dan kan ik begrijpen dat sommige renners daar geen voldoening uit halen."



Toch denkt Pauwels dat het mogelijk is om nog meer jonge uitvallers te voorkomen in het wielrennen.



"Door jonge renners bewuster laten om te gaan met data. Dat is belangrijker dan hen te overstelpen met data."



