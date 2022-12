Het gloednieuwe shirt van Lotto-Dstny: De Lie en co rijden in rood en groenblauw

Lotto-Soudal gaat vanaf 1 januari door het leven als Lotto-Dstny. Dat heeft ook een impact op het nieuwe shirt.

De rode kleur op de buik maakt plaats voor het groenblauw van Dstny, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in zakelijke communicatieoplossingen gebaseerd op cloudtechnologie.

“Met de lancering van onze nieuwe outfit betekent dat de blik nu echt volledig richting volgend seizoen gaat”, zegt Chief Business Officer Yana Seel.

De wielerploeg maakte tegelijkertijd bekend dat de verbintenis met kledingfabrikant Vermarc Sport met 3 jaar verlengd wordt.



"Aan het einde van deze nieuwe verbintenis zullen we meer dan de helft van het bestaan van de ploeg in Vermarc Sport kleding gefietst hebben", zegt Seel.



"Dat zegt veel over de kwaliteit van de uitrusting, het wederzijdse vertrouwen en de gedeelde liefde voor de sport.”