Brian Riemer debuteert woensdag bij Anderlecht: "Ik ben geen magiër"

Een opgewekte en goedlachse Brian Riemer legde de druk met veel plezier bij de competitieleider, maar speelde anderzijds geen verstoppertje.

"Dit is een goeie uitdaging. Deze match zal ons een indicatie geven van waar we staan, want we spelen tegen de sterkste ploeg van dit moment", vertelde de nieuwe T1 van RSCA.

Riemer is tevreden van wat hij gezien heeft op training. Benito Raman is niet fit, Jan Vertonghen en Zeno Debast "ogen fris" en de situatie rond Wesley Hoedt is "onveranderd".

"Ik verwacht woensdag geen perfectie, wel een sterke prestatie van een team dat er alles aan doet. En zo blijven we werken."

"De druk ligt wel bij Genk", begon Riemer het mentale spelletje. "Ze hebben het al geweldig gedaan en ze spelen thuis. Hun statistieken spreken ook boekdelen. Iedereen verwacht dat zij winnen."