Anderlecht koopt niets met beterschap onder Brian Riemer, Racing Genk wint na verlengingen

Genk-coach Wouter Vrancken: "We hebben tegen een goed Anderlecht gespeeld, een Anderlecht met veel energie en veel pressing. Daar zijn we bij momenten goed onderuit gekomen. We hebben proberen te voetballen. Kwalitatief was het nog niet top, maar de overgave maakte veel goed."

Anderlecht-verdediger Zeno Debast: "Deze match was zeer belangrijk voor ons. De teamspirit zit erin. We hebben alles gegeven, ik ben trots op de groep. Ieder zijn stijl: de nieuwe coach gaat voor offensief voetbal. Dat hebben we ook op de mat gelegd, denk ik. Die grinta nemen we mee naar de competitiematch tegen Charleroi."

Genk-aanvoerder Bryan Heynen: "We wisten dat we tegen een ander Anderlecht gingen spelen dan voor de WK-pauze. Ze hebben het ons flink moeilijk gemaakt. Wie scoort, wint de wedstrijd. En Maarten (Vandevoordt, red) heeft ons nog rechtgehouden."