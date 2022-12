BEKIJK: Messi moet wereldbeker optillen in opvallend Qatarees gewaad en deelt geluk met gezin

Beelden voor de eeuwigheid. Lionel Messi genoot met volle teugen toen hoe zijn langverwachte wereldbeker in de lucht mocht steken. De Argentijn - die het moment deelde met zijn familie - deed dat in een opvallend Qatarees gewaad. Dat had FIFA-voorzitter Gianni Infantino hem ietwat geforceerd aangeboden.