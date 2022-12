De GOAT? Messi breekt alle records in Qatar en stoffeert prijzenkast met wereldtitel

De WK-records van Lionel Messi

Meeste matchen ooit op een WK: 26





26 Meeste matchen als aanvoerder: 19





19 Meeste goals + assists: 21 (13 goals, 8 assists)





21 (13 goals, 8 assists) Meeste goals voor Argentinië op WK: 13 (3 meer dan Batistuta)





13 (3 meer dan Batistuta) Meeste gescoorde strafschoppen: 6





6 Meeste gemiste strafschoppen: 2





2 Meeste keren Man van de Match: 11

Messi is ook de eerste speler die in de groepsfase, 1/8e finale, kwartfinale, halve finale en finale wist te scoren. Jairzinho scoorde in 1970 in alle matchen, maar toen was er nog geen 1/8e finale