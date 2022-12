BEKIJK: Waar liep het de vorige 4 WK's fout voor Lionel Messi?

WK 2006: Scoren bij debuut, maar op de bank bij uitschakeling

In de tweede groepswedstrijd, tegen Servië en Montenegro, mag de 18-jarige Lionel Messi zijn WK-debuut maken. Hij valt een kwartier voor tijd in - tot groot jolijt van Diego Maradona in de tribune - en scoort meteen bij zijn debuut: hij legt de 6-0-eindstand vast.

Messi speelt nog tegen Nederland en mag invallen tegen Mexico in de 1/8e finales, maar in de kwartfinales blijft hij aan de bank gekluisterd wanneer Argentinië met strafschoppen verliest van Duitsland. Daar krijgt bondscoach Pekerman veel kritiek voor.

WK 2010: Onherkenbare Messi onder bondscoach Maradona

Het WK 2010 in Zuid-Afrika zal Lionel Messi snel willen vergeten. Onder bondscoach Diego Maradona vindt de ster van Barcelona nooit zijn draai. In 5 duels komt hij niet tot scoren en in de kwartfinales krijgt Argentinië een bolwassing van Duitsland: 0-4. Messi en Maradona druipen af.

WK 2014: Vier goals in groepsfase, maar Messi mist grote kans in finale

Een heel ander verhaal vier jaar later in Brazilië. Messi is niet alomtegenwoordig maar met 4 goals in 3 duels leidt hij zijn land wél naar groepswinst met 9 op 9.

Na de groepsfase kan Messi niet meer scoren, maar hij kruipt in de rol van aangever en dankzij Di Maria en Higuain haalt Argentinië de finale. Daarin komt Messi dicht bij een heldenstatus, maar hij trapt een wenkende kans naast. In de verlengingen mist Götze niet.

WK 2018: Messi kan matig Argentinië niet inspireren

Na een gelijkspel tegen IJsland en een nederlaag tegen Kroatië staan Lionel Messi en Argentinië met de rug tegen de muur in de laatste groepswedstrijd van het WK 2018. Na een flits van Messi maakt Nigeria gelijk, maar in de slotminuten is Marcos Rojo de Argentijnse redder. In de tribune toont Diego Maradona zijn vreugde op een aparte manier.