Lionel Messi dirigeert zijn Argentinië: "Ongelofelijk wat we hier meemaken"

Lionel Messi trapte de 1-0 vanaf de stip binnen en bereidde de 3-0 weergaloos voor. De vedette werd uitgeroepen tot man van de match tegen Kroatië.

"Er speelt nu heel veel in mijn hoofd", reageerde hij in het flashinterview. "Dit is zeer emotioneel."

"Wat we hier meemaken, is ongelofelijk. En nu volgt nog één match. Dit is wat we wilden."

"We begonnen met een nederlaag, maar we hadden vertrouwen dat we zouden doorgaan."

"We hebben dat vertrouwen ook aan de fans gevraagd, want we weten wat we waard zijn."

"Deze groep is ongelofelijk. We hebben het gedaan. We spelen zondag opnieuw een finale."

Messi bracht ook hulde aan zijn gezin. "Zij betekenen alles voor me. We hebben goeie en slechte momenten gekend, maar dit is buitengewoon. Hier moeten we met z'n allen van genieten."