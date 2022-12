Emiliano Martinez: penaltyheld en keeper van toernooi toont ook zijn slechte kant

Na de wedstrijd had Martinez nog een emotionele reactie gegeven. "Het was een heel moeilijke match. Ze kwamen terug en dus was het lot van ons team om ervoor te knokken."

"Ik bleef rustig in de strafschoppenreeks en alles verliep hoe we het hadden gewenst. Ik heb er geen woorden voor. Ik draag deze triomf op aan mijn hele familie", zei de Argentijnse doelman.