"Het is niet Messi tegen Mbappé, maar wel Argentinië tegen Frankrijk"

Lionel Scaloni nam na het vorige WK het roer over bij Argentinië, ook al had hij op dat moment nauwelijks ervaring als trainer. De 44-jarige Scaloni had wel een duidelijk plan.

"Vanaf dag 1 wilden we van dit Argentijnse team het team van iedereen maken. We wilden elke voetballer die een shirt aantrekt het gevoel geven dat hij in aanmerking kan komen voor de nationale ploeg."

"Daarom dat de spelers die hier op dit WK staan ook alles willen geven voor het shirt van de Argentijnse ploeg."

Zijn doelman Emiliano Martinez bevestigt die passie. "Hoe ik de WK's van Argentinië als fan beleefde, zo beleef ik het ook nu. Ik huilde na de uitschakeling tegen Zweden in 2002 en ook 4 jaar later tegen Duitsland."

"Toen Argentinië in 2014 de finale speelde, heb ik dat met een barbecue met vrienden gevolgd." In Rusland was Martinez - die pas vorig jaar op zijn 29e debuteerde voor Argentinië - erbij als supporter.

"Argentijnen zijn een heel passioneel volk", verklaart hij zijn engagement en meteen ook de vele fans in de WK-stadions. "We houden heel erg van ons land."