Zeven Fransen en vier Argentijnen: de ideaal gecombineerde elf volgens Villa Sporza

De redactie van Sporza bepaalde dat "de ideale 11" van Frankrijk en Argentinië spelen in een 3-4-3-systeem. Voor elke linie kregen de analisten een vooraf bepaalde reeks namen van Franse en Argentijnse spelers waaruit ze moesten kiezen.

In doel Fabien Barthez

Wim De Coninck mag als ex-keeper de keuze maken in doel. Daar gaat de strijd tussen Fabien Barthez en Ubaldo Fillol. Fillol wordt beschouwd als de beste Argentijnse doelman ooit. Hij speelde voor Argentinië tussen 1974 en 1985. Fabien Barthez was de legendarische Franse doelman met kaal hoofd die tussen 1994 en 2005 voor de nationale ploeg speelde. Hij werd wereldkampioen in eigen land in 1998 en Europees kampioen twee jaar later. "Fillol had iets. Zuid-Amerikaanse doelmannen werden vroeger vaak niet hoog ingeschat. Nu is dat anders. Maar ik ga toch voor Fabien Barthez, want hij was klein voor een doelman (1,8m) en is toch wereldkampioen geworden", motiveert De Wim Coninck. "Ik ben ook klein, maar ik ben natuurlijk nooit wereldkampioen geworden."

Achteraan Passarella - Desailly - Thuram

Franky Van der Elst kiest drie verdedigers uit een vijftal: Daniel Passarella, Javier Zanetti, Lilian Thuram, Marcel Desailly en Laurent Blanc. "Passarella zet ik er sowieso bij", zegt Van der Elst meteen. Daniel Passarella verzamelde 70 caps voor Argentinië in de jaren 70 en 80. Zijn bijnaam was El Gran Capitan. Hij was betrokken bij de twee wereldtitels van Argentinië. Als aanvoerder in 1978. In 1986 speelde hij een belangrijke rol bij de kwalificatie, maar kwam hij op het WK zelf niet in actie door een blessure. "Ik vul de verdediging aan met Thuram en dan twijfel ik, maar doe maar Desailly." Thuram is Frans recordinternational met 142 caps. Hij werd samen met Desailly wereldkampioen in 1998 en Europees kampioen in 2000.

Middenveld met Redondo - Platini - Zidane - Maradona

Aan Youri Mukder de eer om vier middenvelders te kiezen. Zijn opties: Patrick Viera, Jean Tigana, Michel Platini en Zinedine Zidane van Frankrijk. En Diego Maradona, Osvaldo Ardiles en Fernando Redondo van Argentinië. "Platini kies ik sowieso. En Maradona natuurlijk ook.... ja, en Zidane natuurlijk ook. Dat is duidelijk." "Als je Redondo niet kiest, dan krijg je onmiddellijk een bericht van Frank Raes dat die erbij moet zitten", waarschuwt Franky Van der Elst. Redondo was de sierlijke Argentijn die tot eind jaren 90 gratie en schoonheid bracht op het middenveld van Real Madrid en daarna naar Milan trok. Hij speelde slechts 29 keer voor de nationale ploeg van Argentinië. Onder meer omdat bondscoach Daniel Passarella (de man van hierboven) een tijdje weigerde spelers met lang haar op te roepen.

Thierry Henry samen met Mbappé en Messi in de spits