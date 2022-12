Generatie voetbaldieren buigt zich over dé vraag: is Messi de allerbeste als hij straks het WK wint?

Wie is de G.O.A.T.? Nu Lionel Messi de kans krijgt om zijn laatste ontbrekende grote prijs te winnen, laait het debat weer in alle hevigheid op. Is de Argentijn de allerbeste ooit als hij straks het WK wel/niet wint? Wij deden de rondvraag bij verschillende generaties voetbaldieren, die de andere kanshebbers vanop de eerste rij meemaakten.

Paul Van Himst (1943): "Pelé had toch echt iets speciaals"

Volgens viervoudig Gouden Schoen Paul Van Himst mag enkel en alleen dit WK niet meespelen in een beoordeling. "De kwaliteiten van de speler moeten de doorslag geven wie de beste ooit is." Wie is dat dan volgens de Anderlecht-legende? "Persoonlijk maak ik geen keuze van de beste ooit, maar van de meest complete van allemaal. En dan vind ik nog steeds dat dat Pelé is."

Ik vind nog steeds dat Pelé de meest complete van allemaal is. Paul Van Himst

"Loopvermogen, kopspel, afwerking... Pelé had het allemaal. Natuurlijk zet ik Messi ook bij de besten, samen met Cruijff en Maradona."

Van Himst speelde enkele keren tegen Pelé in vriendenmatchen, zowel met Santos als de nationale ploeg. "Pelé had toch echt iets speciaals", herinnert hij zich.

Frank Raes (1954): Pelé, Maradona en Messi op gelijke hoogte

"Je belde me voor de allerbeste, dus het zal over Maradonna gaan?", zo begint Frank Raes het gesprek met een kwinkslag. Raes is een icoon onder de sportcommentatoren en draaide mee. Wie vindt hij de 'greatest of all time' (GOAT)? Frank Raes kan eigenlijk niet kiezen tussen 'de drie groten': Pelé, Maradona en Messi. "Die staan bij mij alle drie op dezelfde plaats, maar wel helemaal bovenaan natuurlijk. Ze hebben in mijn ogen eenzelfde kwaliteit, namelijk een soort helikopterzicht. Ze wisten of weten altijd waar iedereen staat op het veld." "Bovendien blonken ze alle drie uit als individu én als ploegspeler. Zeker Pelé en Maradona waren echte kapiteins, maar ook Messi begint dat de laatste jaren te ontwikkelen."

Als er een iemand de nieuwe generatie zou moeten opleren, dan moet dat Pelé zijn. Frank Raes

Een wereldbeker verandert niets aan Raes zijn mening: "Voor mij maakt het geen verschil dat Messi straks het WK wint, want dat is zo afhankelijk van het land waarin je geboren bent. Neem bijvoorbeeld Haaland: die zal waarschijnlijk nooit een WK winnen omdat hij voor Noorwegen speelt. Dat maakt hem geen mindere voetballer."

Maar als hij zou mogen kiezen wie hij het liefst nog één keer live bezig ziet? "Dan toch Pelé. Hij was de meest complete en de beperkte beelden die er zijn, tonen ongelofelijke dingen. Als er een iemand de nieuwe generatie zou moeten opleren, dan moet dat Pelé zijn", besluit Raes.

Youri Mulder (1969): "Ik zeg met volle zekerheid dat Messi de beste is"

"In mijn jeugd was Pelé nog het grootste icoon, iedereen zei dat hij de beste ooit was", zo vertelt analist en ex-voetballer Youri Mulder over zijn generatie. "Nu zeg ik toch met volle zekerheid dat dat Messi is." Mulder plaatst hem boven Maradona, Ronaldo en Zidane. "Hij presteert al zó een lange tijd zó goed. Op misschien 2 mindere jaren na heeft Messi jaar in jaar uit fenomenaal gepresteerd. Daarom is hij voor mij de beste ooit, ook zonder WK-titel."

Voor Maradona was het nog moeilijker voetballen dan voor Messi nu. Youri Mulder

"Puur qua talent staat Maradona het dichtst bij Messi, maar hij hield dat slechts een jaar of 7 vol. Al speelde zeker ook mee dat het voor Maradona nog moeilijker voetballen is dan voor Messi nu", denkt Mulder. "De aanvallers worden de laatste 10 à 20 jaar veel beter beschermd door de arbitrage." Ook zijn landgenoot Johan Cruijff en Pelé schat Mulder minder hoog in dan Messi, al maakt hij er wel een kanttekening bij. "In hun tijd lag er zoveel meer ruimte dan in het hedendaagse defensievere voetbal. Die ruimte kon Cruijff gebruiken om heel veel ideeën van het voetbal te veranderen, meer dan Messi dat kon doen."

Gert Verheyen (1970): "Statistieken maken Messi en Ronaldo bijzonder"

Verheyen is onze expert ter zake die geboren is in de jaren 70. Hij speelde met Club Brugge nog tegen het grote AC Milan met onder andere Kaka, maar ook als Rode Duivel tegen Brazilië met Ronaldo en Ronaldinho. "Dat zijn allemaal fantastische spelers, maar wat Messi en zeker ook Cristiano Ronaldo zo bijzonder maken, zijn die onwaarschijnlijke statistieken. Als je kijkt naar het aantal goals dat die mannen gemaakt hebben en assists dat zij gegeven hebben, dat is om van te duizelen. "

Ik ben er heilig van overtuigd dat de besten van vroeger ook de besten van nu zouden geweest zijn. Gert Verheyen

Maar wie de beste aller tijden is? Onmogelijk om te beantwoorden volgens Verheyen: "Ik vind dat altijd zo'n nutteloze discussie. Ten eerste omdat iedereen verschillend is, wat vergelijken moeilijk maakt. Dat doet afbreuk aan degene die dan net afvalt.”

"Ten tweede omdat elke speler een kind van zijn tijd is. Er wordt snel gezegd dat spelers van vroeger niet mee zouden kunnen nu, omdat het spel sneller gaat bijvoorbeeld. Dat is gewoon niet waar. Ik ben er heilig van overtuigd dat de besten van vroeger ook de besten van nu zouden geweest zijn."

Frank Boeckx (1986): "Messi heeft WK niet nodig om de grootste ooit te zijn"

Analist en ex-doelman Frank Boeckx is een leeftijdsgenoot van Lionel Messi. "Ik heb heel zijn carrière bewust meegemaakt. Ik hoop tegen mijn kinderen te kunnen zeggen dat Messi de grootste ooit was." Een speler die Boeckx ook nog goed heeft kunnen volgen, is Zinédine Zidane. "Hij was meer een stylist en voor mij gaat het om een inspiratie zijn voor je generatie. Dat had Messi, samen met Cristiano Ronaldo, toch meer. Zij combineren genialiteit met professionaliteit."

Om de laatste criticasters of twijfelaars toch te overtuigen, kan die wereldtitel van Messi wel helpen. Frank Boeckx

Nu nog een WK om alle twijfels weg te spoelen over Messi? "Voor mij heeft hij dat niet meer nodig om de grootste ooit te zijn", zo zegt Boeckx. "Maar om de laatste criticasters of twijfelaars toch te overtuigen, kan die wereldtitel wel helpen."

Tessa Wullaert (1993): "Moeilijk om er iemand uit te pikken"

Tessa Wullaert is geboren in de jaren 90 en groeide vooral op met Messi en Cristiano Ronaldo op de televisie. Maar ze kan geen keuze maken tussen de twee: "Ik vind het heel moeilijk om er een iemand uit te pikken. Ik reken ze gewoon allebei bij de allerbeste." "Het zijn twee aanvallers, maar ze zijn toch heel verschillend. Ze hebben elk hun eigen trofeeën en statistieken, waardoor ze moeilijk te vergelijken zijn. Het is niet dat álle records op een naam staan, dus ik wil geen afbreuk doen aan de andere door er eentje boven de andere te plaatsen."

