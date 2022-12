En de reeks duurt voort: sinds 1982 stond altijd een speler van Inter en Bayern in de WK-finale

Het is een bijzondere statistiek, die WK na WK maar blijft duren. Sinds de WK-finale van 1982 tussen West-Duitsland en Italië hadden Inter en Bayern München altijd minstens 1 speler bij een WK-finalist.



Hoewel net als 4 jaar geleden Italië noch Duitsland de finale heeft gehaald, gaat de reeks ook nu weer voort. De Argentijn Lautaro Martinez is zondag de vertegenwoordiger van Inter, Bayern heeft met Upamecano, Pavard, Coman en Lucas Hernandez (die laatste is wel al geblesseerd naar huis) 4 "finalisten".