Wie wordt WK-topschutter? "Het maakt niet uit dat Messi drie keer scoorde met een penalty"

Voor Franky Van der Elst maakt het geen verschil. "De druk van een penalty nemen op een WK is immens. Zeker als je de eerste wedstrijd hebt verloren."

Een opvallend verschil tussen de grote ster van Argentinië en van Frankrijk is wel hoe ze aan dat totaal van 5 goals kwamen tot nu. Mbappé scoorde al zijn doelpunten in het samenspel. Messi scoorde drie keer vanop de penaltystip.

Tenzij iemand van plan is zes keer of meer te scoren tijdens de finale zondag, draait de strijd om de titel van WK-topschutter uit op een duel tussen Julian Alvarez (4 goals), Olivier Giroud (4), Lionel Messi (5) en Kylian Mbappé (5).

De 3-0 tegen Kroatië is eigenlijk voor 90 procent de goal van Messi.

"Eigenlijk is dat voor 90 procent zijn goal. Ik heb die actie heel vaak opnieuw bekeken en wat me opviel, Messi raakt bij die hele actie de bal maar drie keer met zijn rechtervoet."



"Alleen de laatste twee baltoetsen en de assist zijn met rechts. Al de rest is met zijn linkervoet."

Wim De Coninck: "Je moet er wel bij opmerken dat Messi dat soort acties vroeger drie of vier keer kon in een wedstrijd. Nu nog een keer. Het is veel minder geworden, maar wel opnieuw beter dan de laatste twee jaar."

Youri Mulder: "Ik denk soms dat hij bij zijn club te vroeg wordt gewisseld. Hij wordt sterker en sterker door 90 minuten te spelen. Lionel Scaloni heeft dat begrepen."