Amerikaanse eigenaars van Luik trekken blik nieuwe spelers open, onder wie zoon van voorzitter

De jarenlange financiële zorgen van Luik lijken plots achter de rug, nu de club in handen is van Amerikaanse investeerders. De ambitieuze nieuwe eigenaars willen de club zo snel mogelijk uit het moeras trekken, met een budget dat naar eigen zeggen kan wedijveren met de top 3 in de BNXT League.

Om die sportieve ambities waar te maken, wil het nieuwe bestuur de kern stofferen met enkele Amerikaanse versterkingen. Mickeal Sports Group, het managementbureau dat ook in handen is van de nieuwe bazen in Luik, heeft alvast 2 nieuwe transfers aangekondigd.

De 26-jarige Amerikaan AJ John komt over van de Griekse tweedeklasser Agriniou. Daarvoor speelde de forward 2 jaar bij Skopje in Macedonië.

Ook nieuw in Luik is de 23-jarige Amerikaan Anthony Cambo. Hij is de zoon van Ernie Cambo, de nieuwe eigenaar van de club. Cambo junior was laatst aan de slag bij de Spaanse derdeklasser Cornella. Daarvoor speelde hij in Puerto Rico bij een club die ook een tijdje in handen was van zijn vader.

Ook in de omkadering onderging de club deze week al een metamorfose. Coach Lionel Bosco, die het team vorige week nog naar een verrassende halvefinaleplaats in de beker geloodst had, kreeg de bons. Hij is vervangen door de Amerikaan Brad Greenberg, die een Israëlische assistent meebrengt.