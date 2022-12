Van kneusje naar titelpretendent? Basketbalclub Luik komt in handen van ambitieuze Amerikanen

Na een relatief succesvolle periode tussen grofweg 2000 en 2010 is Luik het voorbije decennium uitgegroeid tot het zorgenkindje van het Belgische basketbal. De club flirtte al meermaals met de ondergang, maar slaagde er telkens weer in om wonderwel te overleven.



Luik zit nog steeds op een schuldenberg, al lijken de financiële zorgen nu van de baan. De club is namelijk overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij CFP Investment Group, die meteen ook de schulden zou wegwerken.

De Amerikaanse zakenman Ernie Cambo, een van de eigenaars van CFP Investment Group, zou de nieuwe voorzitter worden van Luik. Cambo is ook mede-eigenaar van Mickeal Sports Group, een managementbureau met heel wat Amerikaanse spelers en coaches in de portefeuille.

De nieuwe bewindvoerders zijn ook al meteen met de grove borstel door de Luikse sportieve staf gegaan. Coach en kind aan huis Lionel Bosco moet plaatsmaken voor de Amerikaanse coach Brad Greenberg, die in de jaren 80 een poosje assistent-coach was in de NBA en het voorbije decennium vooral in Israël vertoefde. Met Ness Ziona won hij in 2021 de FIBA Europe Cup.

Greenberg krijgt de Israëliër Daniel Gutt als assistent en wellicht zullen ook nog enkele Amerikaanse spelers volgen uit de stal van Mickeal Sports Group.

Dat buitenlandse investeerders neerstrijken in het Belgische basketbal is nieuw. Luik is de eerste club die in buitenlandse handen komt. De Amerikaanse eigenaars zien Luik wellicht als uitstalraam voor hun spelers, maar het aflossen van de schulden en het aanstellen van een coach die zijn strepen al verdiend heeft, verraden toch ook enige sportieve ambities.