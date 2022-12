"Geen chemotherapie meer voor Pelé, wel palliatieve zorg", Mbappé bidt voor King

De 82-jarige voetballegende werd in september 2021 geopereerd aan een darmtumor. Eerder deze week werd hij weer opgenomen in het ziekenhuis om zijn chemotherapiebehandeling te evalueren.



Volgens de krant reageert het lichaam van Pelé niet goed meer op de chemokuur en is er beslist om voor een palliatieve behandeling te gaan. Die richt zich op het verlichten van zijn lichamelijke ongemakken zoals pijn en kortademigheid.



Pelé stelde gisteren nog iedereen gerust met een Instagrampost vanuit zijn ziekbed. "Ik ben gewoon voor een maandelijke controle in het ziekenhuis. Bedankt iedereen die me good vibes! stuurt."





Folha gaf nog mee dat de dochter van Pelé de ernst van de situatie relativeerde op haar sociale media. "De media worden weer gek. Mijn vader ligt in het ziekenhuis en krijgt medicatie. Maar ik ga nu niet plotsklaps naar daar. Dit is geen escalatie of noodgeval."