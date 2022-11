Braziliaanse voetballegende Pelé (82) opnieuw gehospitaliseerd in zijn strijd tegen kanker

Pelé is volgens Braziliaanse media deze week opnieuw gehospitaliseerd in Sao Paulo. Er zou een "algemene zwelling" zijn geconstateerd, al is het niet meteen duidelijk of het effectief gaat om een nieuwe tumor.

De zwelling kwam aan het licht tijdens nieuwe onderzoeken en een verdere diepgaande analyse van zijn gezondheidstoestand, luidt het bij ESPN Brasil.

De 82-jarige voetbalgrootheid werd in september 2021 nog geopereerd aan een tumor in zijn dikke darm. Sindsdien werd hij nog talloze keren opgenomen in het ziekenhuis.

Pelés manager en het Albert Einstein Ziekenhuis in Sao Paulo hebben voorlopig nog niet gereageerd op het nieuws.