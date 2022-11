Brazilië maakt zich zorgen om Neymar na enkelverstuiking, bondsdokter: "We moeten wachten"

Brazilië houdt zijn hart vast voor Neymar. De superster van de Selecao moest tien minuten voor tijd met een pijnlijke grimas naar de kant. Oorzaak was een harde tackle van Milenkovic waarbij de enkel van Neymar helemaal plooide Het verdict: een verstuiking. Of er ernstige schade is, zal pas later duidelijk worden. Al verzekerde bondscoach Tite: "Neymar blijft spelen."