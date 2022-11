Richarlison scorende ster bij dominant Brazilië, dat bidt voor Neymar

clock 21:54 einde, 21 uur 54. Einde. De wedstrijd zit erop en daar zijn ze bij Servië vooral erg blij mee. In de tweede helft gaven de Goddelijke Kanaries voetballes aan de troepen van Stojkovic. Richarlison scoorde twee keer, vooral die tweede was een pareltje. Brazilië is uitstekend uit de startblokken geschoten. . Einde De wedstrijd zit erop en daar zijn ze bij Servië vooral erg blij mee. In de tweede helft gaven de Goddelijke Kanaries voetballes aan de troepen van Stojkovic. Richarlison scoorde twee keer, vooral die tweede was een pareltje. Brazilië is uitstekend uit de startblokken geschoten.

clock 90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. 7' extra. Kan Servië nog iets verwezenlijken in de extra tijd? Ze krijgen alvast 7 minuten de tijd om iets te bekokstoven. . 7' extra Kan Servië nog iets verwezenlijken in de extra tijd? Ze krijgen alvast 7 minuten de tijd om iets te bekokstoven.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Servië kreunt en puft, want daar is de volgende kans al. Rodrygo geeft veel krul aan zijn schot van ver. Het leer vliegt een metertje over. De Goddelijke Kanaries laten fraaie dingen zien op het veld. . Servië kreunt en puft, want daar is de volgende kans al. Rodrygo geeft veel krul aan zijn schot van ver. Het leer vliegt een metertje over. De Goddelijke Kanaries laten fraaie dingen zien op het veld.

clock 88' tweede helft, minuut 88. 3 uitstekende Braziliaanse kansen na elkaar. 3 uitstekende Braziliaanse kansen na elkaar

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Brazilië, Gabriel Martinelli erin, Raphinha eruit wissel substitution out Raphinha substitution in Gabriel Martinelli

clock 84' Parade Milinkovic Savic. Servië heeft het knap lastig met al dat aanvallend geweld van de Goddelijke Kanaries. Fred is de volgende die zijn kans waagt, maar de doelman staat pal. . tweede helft, minuut 84. crucial save Parade Milinkovic Savic Servië heeft het knap lastig met al dat aanvallend geweld van de Goddelijke Kanaries. Fred is de volgende die zijn kans waagt, maar de doelman staat pal.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Servië, Nemanja Maksimovic erin, Aleksandar Mitrovic eruit wissel substitution out Aleksandar Mitrovic substitution in Nemanja Maksimovic

clock 82' tweede helft, minuut 82. Casemiro trapt op de lat! Bijna was de 3-0 een feit. Brazilië komt helemaal op toerental en is dicht bij de volgende treffer. Casemiro krult het leer bijzonder fraai op doel en treft de lat. . Casemiro trapt op de lat! Bijna was de 3-0 een feit. Brazilië komt helemaal op toerental en is dicht bij de volgende treffer. Casemiro krult het leer bijzonder fraai op doel en treft de lat.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Ook de wedstrijd van Neymar zit er dus op. Tite wil geen risico's nemen en brengt Antony in het veld. . Ook de wedstrijd van Neymar zit er dus op. Tite wil geen risico's nemen en brengt Antony in het veld.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Brazilië, Antony erin, Neymar eruit wissel substitution out Neymar substitution in Antony

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Brazilië, Gabriel Jesus erin, Richarlison eruit wissel substitution out Richarlison substitution in Gabriel Jesus

clock 79' tweede helft, minuut 79. Thiago Silva bekommert zich even om Neymar die op de grasmat is gaan zitten. Toch geen blessure voor de nummer 10 van de Brazilianen? Gabriel Jesus komt er alvast in voor Richarlison. . Thiago Silva bekommert zich even om Neymar die op de grasmat is gaan zitten. Toch geen blessure voor de nummer 10 van de Brazilianen? Gabriel Jesus komt er alvast in voor Richarlison.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Wat een goal! Richarlison scoort met knappe omhaal de 2-0. Wat een goal! Richarlison scoort met knappe omhaal de 2-0

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Brazilië, Rodrygo erin, Vinícius Júnior eruit wissel substitution out Vinícius Júnior substitution in Rodrygo

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Brazilië, Fred erin, Lucas Paquetá eruit wissel substitution out Lucas Paquetá substitution in Fred

clock 74' tweede helft, minuut 74. Heerlijke goal van Richarlison! Wauw, Richarlison! Wat een schitterend doelpunt van de aanvaller van Tottenham. Vinicius brengt het leer voor doel. Daar controleert Richarlison de bal om het dan heerlijk af te maken met een halve omhaal. . Heerlijke goal van Richarlison! Wauw, Richarlison! Wat een schitterend doelpunt van de aanvaller van Tottenham. Vinicius brengt het leer voor doel. Daar controleert Richarlison de bal om het dan heerlijk af te maken met een halve omhaal.

clock 73' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 73 door Richarlison van Brazilië. 2, 0. goal Brazilië Servië einde 2 0

clock 71' tweede helft, minuut 71. Nieuwe hoekschop voor Servië, nieuw gevaar. Tot twee keer toe wordt het leer in de kluts weggewerkt door de Brazilianen. Toch even schrikken voor de troepen van Tite. . Nieuwe hoekschop voor Servië, nieuw gevaar. Tot twee keer toe wordt het leer in de kluts weggewerkt door de Brazilianen. Toch even schrikken voor de troepen van Tite.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Toch een antwoord van Servië. Pavlovic kopt een hoekschop over de kooi van Alisson Becker. Daar moeten de Serviërs het toch mee doen, met hun kopkracht als sterk wapen. . Toch een antwoord van Servië. Pavlovic kopt een hoekschop over de kooi van Alisson Becker. Daar moeten de Serviërs het toch mee doen, met hun kopkracht als sterk wapen.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Serviërs koppen er vooral naast. Serviërs koppen er vooral naast

clock 67' tweede helft, minuut 67. Stojkovic moet nu wel iets doen. De bondscoach van de Serviërs gooit Vlahovic tussen de lijnen zodat er nu twee Servische spitsen op het veld staan. . Stojkovic moet nu wel iets doen. De bondscoach van de Serviërs gooit Vlahovic tussen de lijnen zodat er nu twee Servische spitsen op het veld staan.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Servië, Dusan Vlahovic erin, Filip Mladenovic eruit wissel substitution out Filip Mladenovic substitution in Dusan Vlahovic

clock 66' tweede helft, minuut 66. Dan toch! Richarlison werkt in de rebound de 1-0 binnen voor Brazilië. Dan toch! Richarlison werkt in de rebound de 1-0 binnen voor Brazilië

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Servië, Darko Lazovic erin, Saša Lukic eruit wissel substitution out Saša Lukic substitution in Darko Lazovic

clock 64' Gele kaart voor Saša Lukic van Servië tijdens tweede helft, minuut 64 yellow card Saša Lukic Servië

clock 64' tweede helft, minuut 64. Richarlison met de 1-0! Brazilië heeft het openingsdoelpunt dan toch te pakken. Na een dribbel van Neymar kan Vinicius afdrukken. Milinkovic Savic kan het schot nog keren, maar Richarlison is goed gevolgd. Dat kan de spits niet meer laten liggen: 1-0. . Richarlison met de 1-0! Brazilië heeft het openingsdoelpunt dan toch te pakken. Na een dribbel van Neymar kan Vinicius afdrukken. Milinkovic Savic kan het schot nog keren, maar Richarlison is goed gevolgd. Dat kan de spits niet meer laten liggen: 1-0.

clock 62' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 62 door Richarlison van Brazilië. 1, 0. goal Brazilië Servië einde 1 0

clock 61' tweede helft, minuut 61. Alex Sandro treft de paal! Alex Sandro tovert wat buskruit uit zijn linkervoet. Hij haalt verschroeiend uit en ziet zijn poging op de paal uit elkaar spatten. Geweldige trap van de verdediger van Juventus. . Alex Sandro treft de paal! Alex Sandro tovert wat buskruit uit zijn linkervoet. Hij haalt verschroeiend uit en ziet zijn poging op de paal uit elkaar spatten. Geweldige trap van de verdediger van Juventus.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Geweldige streep van Alex Sandro...op de paal. Geweldige streep van Alex Sandro...op de paal

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Servië, Nemanja Radonjic erin, Andrija Živkovic eruit wissel substitution out Andrija Živkovic substitution in Nemanja Radonjic

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Servië, Ivan Ilic erin, Nemanja Gudelj eruit wissel substitution out Nemanja Gudelj substitution in Ivan Ilic

clock 54' tweede helft, minuut 54. Een dominant Brazilië voert de druk nog wat op. Het is alleen nog wachten op goed uitgespeelde kansen, al loert het gevaar voor de Serviërs om de hoek. . Een dominant Brazilië voert de druk nog wat op. Het is alleen nog wachten op goed uitgespeelde kansen, al loert het gevaar voor de Serviërs om de hoek.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Neymar eist de vrije trap op de interessante plek op, maar hij krijgt het leer niet goed over de muur. Hij houdt er wel nog een hoekschop aan over, al zorgt die niet voor gevaar. . Neymar eist de vrije trap op de interessante plek op, maar hij krijgt het leer niet goed over de muur. Hij houdt er wel nog een hoekschop aan over, al zorgt die niet voor gevaar.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Smerige fout van Gudelj op Neymar. Smerige fout van Gudelj op Neymar

clock 50' tweede helft, minuut 50. Dan vervloek je toch het reglement dat dit amper geel is. Filip Joos over de tackle van Gudelj. Dan vervloek je toch het reglement dat dit amper geel is. Filip Joos over de tackle van Gudelj

clock 49' Gele kaart voor Nemanja Gudelj van Servië tijdens tweede helft, minuut 49 yellow card Nemanja Gudelj Servië

clock 48' tweede helft, minuut 48. Stevige tackle. Neymar is goed aan de tweede helft begonnen. Hij gaat met de bal aan de voet aan de haal en wordt een halt toegeroepen door Gudelj. Een smerige overtreding van de verdediger. . Stevige tackle Neymar is goed aan de tweede helft begonnen. Hij gaat met de bal aan de voet aan de haal en wordt een halt toegeroepen door Gudelj. Een smerige overtreding van de verdediger.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Neymar laat 1-0 liggen. Milenkovic-Savic brengt zijn ploegmaat Gudelj al meteen in de problemen. Neymar kan het leer afsnoepen en dan op doel besluiten. De Servische doelman zet zijn foutje zelf recht. . Neymar laat 1-0 liggen Milenkovic-Savic brengt zijn ploegmaat Gudelj al meteen in de problemen. Neymar kan het leer afsnoepen en dan op doel besluiten. De Servische doelman zet zijn foutje zelf recht.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Neymar mist oog in oog met de Servische doelman. Neymar mist oog in oog met de Servische doelman

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:02 tweede helft, 21 uur 02. Start 2e helft. We voetballen weer in het Lusail Stadion. Krijgen we na de pauze wel doelpunten te zien? Voorlopig worden er nog geen wissels doorgevoerd. . Start 2e helft We voetballen weer in het Lusail Stadion. Krijgen we na de pauze wel doelpunten te zien? Voorlopig worden er nog geen wissels doorgevoerd.

clock 20:46 rust, 20 uur 46. Rust. Beide ploegen trekken de kleedkamers in. Voorlopig is het vechten voor elke morzel grond. Dat resulteert in weinig tot geen kansen. Brazilië probeerde het wel, maar de Serviërs hebben hun organisatie goed op orde. . Rust Beide ploegen trekken de kleedkamers in. Voorlopig is het vechten voor elke morzel grond. Dat resulteert in weinig tot geen kansen. Brazilië probeerde het wel, maar de Serviërs hebben hun organisatie goed op orde.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. 1' extra. We krijgen nog 1 minuut extra in deze eerste helft. . 1' extra We krijgen nog 1 minuut extra in deze eerste helft.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Nieuw Braziliaans gevaar, opnieuw geen goal. Nieuw Braziliaans gevaar, opnieuw geen goal

clock 41' eerste helft, minuut 41. Vinicius net naast. Milenkovic gaat even de mist in en dat geeft de kans voor Vinicius om zich door te zetten. Milenkovic is echter goed gevolgd en kan nog een teen tegen de bal zetten. Net op tijd. . Vinicius net naast Milenkovic gaat even de mist in en dat geeft de kans voor Vinicius om zich door te zetten. Milenkovic is echter goed gevolgd en kan nog een teen tegen de bal zetten. Net op tijd.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Toch ook een keertje Servië. Mladenovic kan zijn hoofd tegen een voorzet zetten, maar meer ook niet. De kopbal verdwijnt naast het doel van Alisson. . Toch ook een keertje Servië. Mladenovic kan zijn hoofd tegen een voorzet zetten, maar meer ook niet. De kopbal verdwijnt naast het doel van Alisson.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Raphinha werkt bijzonder slap af. Raphinha werkt bijzonder slap af

clock 35' eerste helft, minuut 35. Fraaie combinatie. Brazilië wordt sterker in de eerste helft. Raphinha zet op fraaie wijze een één-twee met Paqueta op. Het schot op doel is echter van mindere makelij. Hier zat misschien wel meer in. . Fraaie combinatie Brazilië wordt sterker in de eerste helft. Raphinha zet op fraaie wijze een één-twee met Paqueta op. Het schot op doel is echter van mindere makelij. Hier zat misschien wel meer in.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Milinkovic-Savic moet nog een keer tussenbeide komen. Raphinha snijdt de zestien van Servië binnen, maar ziet zijn voorzet in de handen van de doelman verdwijnen. . Milinkovic-Savic moet nog een keer tussenbeide komen. Raphinha snijdt de zestien van Servië binnen, maar ziet zijn voorzet in de handen van de doelman verdwijnen.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Achterin geven de Serviërs nauwelijks een krimp. Filip Joos. Achterin geven de Serviërs nauwelijks een krimp. Filip Joos

clock 28' eerste helft, minuut 28. Bijna Vinicius. Thiago Silva schudt een uitstekende pass uit zijn rechterslof. Hij kan zo Vinicius alleen voor doelman Milinkovic-Savic zetten, maar die duikt goed in de voeten van de flankspeler van Real Madrid. Het is voorlopig de grootste kans. . Bijna Vinicius Thiago Silva schudt een uitstekende pass uit zijn rechterslof. Hij kan zo Vinicius alleen voor doelman Milinkovic-Savic zetten, maar die duikt goed in de voeten van de flankspeler van Real Madrid. Het is voorlopig de grootste kans.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Servische doelman haalt de bal nog net uit de voeten van Vinicius. Servische doelman haalt de bal nog net uit de voeten van Vinicius

clock 26' eerste helft, minuut 26. Servië kan er een keer uitkomen. Er volgt ook een gevaarlijke voorzet die Alisson Becker onschadelijk kan maken. De doelmannen hebben nog niet al te veel werk moeten verrichten. . Servië kan er een keer uitkomen. Er volgt ook een gevaarlijke voorzet die Alisson Becker onschadelijk kan maken. De doelmannen hebben nog niet al te veel werk moeten verrichten.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Schot Casemiro. Dan maar een keer vanop afstand proberen, denkt Casemiro. De middenvelder van Manchester United haalt de trekker over, maar kan de Servische doelman niet verschalken. . Schot Casemiro Dan maar een keer vanop afstand proberen, denkt Casemiro. De middenvelder van Manchester United haalt de trekker over, maar kan de Servische doelman niet verschalken.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Neymar wil met het leer aan de haal gaan op de linkerflank. Dat is echter buiten Lukic gerekend, die haalt de sterspeler van PSG even onderuit. Het is voorlopig vechten met het mes tussen de tanden. . Neymar wil met het leer aan de haal gaan op de linkerflank. Dat is echter buiten Lukic gerekend, die haalt de sterspeler van PSG even onderuit. Het is voorlopig vechten met het mes tussen de tanden.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Servische doelman voorkomt olympisch doelpunt van Neymar. Servische doelman voorkomt olympisch doelpunt van Neymar

clock 14' eerste helft, minuut 14. Bijna olympisch doelpunt van Neymar. Vinicius mag even zijn snelheid botvieren. Hij sleept zich langs Zivkovic die wel nog een tackle kan inzetten en het leer zo in hoekschop kan deviëren. Neymar slingert die corner bijna zelf in doel. Milinkovic-Savic, de doelman, kan er nog met een hand bij. . Bijna olympisch doelpunt van Neymar Vinicius mag even zijn snelheid botvieren. Hij sleept zich langs Zivkovic die wel nog een tackle kan inzetten en het leer zo in hoekschop kan deviëren. Neymar slingert die corner bijna zelf in doel. Milinkovic-Savic, de doelman, kan er nog met een hand bij.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Neymar geraakt er voorlopig niet door. Neymar geraakt er voorlopig niet door

clock 10' eerste helft, minuut 10. Alisson Becker mag het leer eens voelen. De doelman van Brazilië kan een verloren voorzet van Zivkovic makkelijk komen plukken. . Alisson Becker mag het leer eens voelen. De doelman van Brazilië kan een verloren voorzet van Zivkovic makkelijk komen plukken.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Opvallend beeld: na een duel trekt Neymar plots zelf zijn truitje uit. Voorlopig wordt er veel gebikkeld om de bal. Het is dan ook wachten op de eerste echt grote kans. . Opvallend beeld: na een duel trekt Neymar plots zelf zijn truitje uit. Voorlopig wordt er veel gebikkeld om de bal. Het is dan ook wachten op de eerste echt grote kans.

clock 7' Gele kaart voor Strahinja Pavlovic van Servië tijdens eerste helft, minuut 7 yellow card Strahinja Pavlovic Servië

clock 6' eerste helft, minuut 6. Meteen geel. We zijn nog geen zes minuten ver of daar is de eerste gele kaart al. Pavlovic gaat al meteen het boekje in na een wilde ingreep op Neymar. . Meteen geel We zijn nog geen zes minuten ver of daar is de eerste gele kaart al. Pavlovic gaat al meteen het boekje in na een wilde ingreep op Neymar.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Meteen een eerste keer opschudding. Raphinha zet zich op zijn rechterflank door, maar de speler van Barcelona kan geen medemaat bereiken. Er lag wel wat ruimte. . Meteen een eerste keer opschudding. Raphinha zet zich op zijn rechterflank door, maar de speler van Barcelona kan geen medemaat bereiken. Er lag wel wat ruimte.

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. We zijn vertrokken in deze toch wel interessante affiche in groep G. Begint Brazilië aan het WK met een driepunter? . Aftrap We zijn vertrokken in deze toch wel interessante affiche in groep G. Begint Brazilië aan het WK met een driepunter?

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. Volksliederen. De spelers betreden de grasmat in een goed volgelopen Lusail Stadion. Er zijn vooral heel veel Brazilianen op de afspraak. Ze schreeuwen hun kelen dan ook schor voor het volkslied. . Volksliederen De spelers betreden de grasmat in een goed volgelopen Lusail Stadion. Er zijn vooral heel veel Brazilianen op de afspraak. Ze schreeuwen hun kelen dan ook schor voor het volkslied.

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. In groep G staat Zwitserland voorlopig aan de leiding. Zwitserland haalde het met 1-0 van Kameroen. Embolo zorgde voor het enige doelpunt van de partij. . In groep G staat Zwitserland voorlopig aan de leiding. Zwitserland haalde het met 1-0 van Kameroen. Embolo zorgde voor het enige doelpunt van de partij.

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Servië wil revanche. Brazilië en Servië zijn geen onbekenden voor elkaar. Vier jaar geleden werkten ze op het WK in Rusland al een interland af. Toen werd het 2-0 voor Brazilië na doelpunten van Paulinho en Thiago Silva. . Servië wil revanche Brazilië en Servië zijn geen onbekenden voor elkaar. Vier jaar geleden werkten ze op het WK in Rusland al een interland af. Toen werd het 2-0 voor Brazilië na doelpunten van Paulinho en Thiago Silva.

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Milinkovic-Savic. Naast Mitrovic doet ook de naam Sergej Milinkovic-Savic een belletje rinkelen bij de Belgische voetballiefhebber. In 2014 meldde de middenvelder zich aan bij RC Genk om uiteindelijk naar Lazio te trekken. . Milinkovic-Savic Naast Mitrovic doet ook de naam Sergej Milinkovic-Savic een belletje rinkelen bij de Belgische voetballiefhebber. In 2014 meldde de middenvelder zich aan bij RC Genk om uiteindelijk naar Lazio te trekken.

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Geen Firmino. Zoek straks niet naar Roberto Firmino. De 31-jarige aanvaller van Liverpool zit namelijk niet in de selectie van de Goddelijke Kanaries. Het geeft de aanvallende weelde waarover bondscoach Tite beschikt wel aan. . Geen Firmino Zoek straks niet naar Roberto Firmino. De 31-jarige aanvaller van Liverpool zit namelijk niet in de selectie van de Goddelijke Kanaries. Het geeft de aanvallende weelde waarover bondscoach Tite beschikt wel aan.

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30. Mitrovic toch fit. Het was even schrikken voor de Serviërs toen Aleksandar Mitrovic geblesseerd uitviel met een enkelblessure. De spits van Fulham werd echter op tijd klaargestoomd voor dit WK. Dat hij levensbelangrijk kan zijn, bewees hij ook al in de Premier League. In 12 wedstrijden scoorde Mitrogol al 9 keer. . Mitrovic toch fit Het was even schrikken voor de Serviërs toen Aleksandar Mitrovic geblesseerd uitviel met een enkelblessure. De spits van Fulham werd echter op tijd klaargestoomd voor dit WK. Dat hij levensbelangrijk kan zijn, bewees hij ook al in de Premier League. In 12 wedstrijden scoorde Mitrogol al 9 keer.

clock 19:12 Servië kiest voor Mitrovic in de punt, zijn spitsenbroertje Vlahovic daarentegen moet op de bank postvatten. vooraf, 19 uur 12. Servië kiest voor Mitrovic in de punt, zijn spitsenbroertje Vlahovic daarentegen moet op de bank postvatten.

clock 19:09 Brazilië baadt in een bad vol aanvallende weelde. Zo kan Tite Neymar, Richarlison, Raphinha en Vinicius in zijn basiself droppen. Gabriel Jesus wacht een rol als supersub. vooraf, 19 uur 09. Brazilië baadt in een bad vol aanvallende weelde. Zo kan Tite Neymar, Richarlison, Raphinha en Vinicius in zijn basiself droppen. Gabriel Jesus wacht een rol als supersub.

clock 24-11-2022 24-11-2022.

clock 18:00 vooraf, 18 uur . Mitrovic op kop. Servië is misschien de underdog in deze wedstrijd, maar ze zijn een serieuze kanshebber om uit te groep te geraken. Met Mitrovic hebben ze, na Kane, de best scorende internationale spits op het toernooi. Hij scoorde maar liefst 50 goals in 76 wedstrijden. Zet Vlahovic daar nog naast en Milinkovic-Savic en Tadic daar juist achter, en je krijgt ongetwijfeld vuurwerk. Het zou een unicum zijn voor Servië als ze zich weten te plaatsen voor de knock-outfase. Je hoort links en rechts wel eens dat dit hun gouden generatie is. Sommige analisten verheffen hen zelfs tot 'dark horse' van dit WK. Kunnen ze de hoge verwachtingen waarmaken in Qatar? . Mitrovic op kop Servië is misschien de underdog in deze wedstrijd, maar ze zijn een serieuze kanshebber om uit te groep te geraken. Met Mitrovic hebben ze, na Kane, de best scorende internationale spits op het toernooi. Hij scoorde maar liefst 50 goals in 76 wedstrijden. Zet Vlahovic daar nog naast en Milinkovic-Savic en Tadic daar juist achter, en je krijgt ongetwijfeld vuurwerk. Het zou een unicum zijn voor Servië als ze zich weten te plaatsen voor de knock-outfase. Je hoort links en rechts wel eens dat dit hun gouden generatie is. Sommige analisten verheffen hen zelfs tot 'dark horse' van dit WK. Kunnen ze de hoge verwachtingen waarmaken in Qatar?

clock 17:50 vooraf, 17 uur 50. Brazilië is gewaarschuwd. Brazilië is de enige ploeg die sinds de start van het WK aan elke editie heeft deelgenomen. Dat zijn er 21 om precies te zijn. Zoals zo vaak zijn ze ook in de 22ste editie de grote favoriet. Al wil dat op dit WK precies niet zo veel zeggen. Zowel Argentinië als Duitsland gingen al onderuit tegen een - op papier - veel zwakkere tegenstander. Nu is Brazilië natuurlijk wel gewaarschuwd. De statistieken spreken trouwens in hun voordeel: de laatste 5 WK's verloren de Brazillianen geen enkele groepswedstrijd. Nog straffer: het is sinds 1982 geleden dat ze niet eerst eindigden in de groep. . Brazilië is gewaarschuwd Brazilië is de enige ploeg die sinds de start van het WK aan elke editie heeft deelgenomen. Dat zijn er 21 om precies te zijn. Zoals zo vaak zijn ze ook in de 22ste editie de grote favoriet. Al wil dat op dit WK precies niet zo veel zeggen. Zowel Argentinië als Duitsland gingen al onderuit tegen een - op papier - veel zwakkere tegenstander. Nu is Brazilië natuurlijk wel gewaarschuwd. De statistieken spreken trouwens in hun voordeel: de laatste 5 WK's verloren de Brazillianen geen enkele groepswedstrijd. Nog straffer: het is sinds 1982 geleden dat ze niet eerst eindigden in de groep.

clock 17:45 vooraf, 17 uur 45. WK voetbal 2022 Brazilië baadt in een waanzinnige aanvallende weelde: maken ze favorietenrol waar?

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Portret Brazilië. Portret Brazilië

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Portret Servië. Portret Servië

clock 11:00 - Vooraf Vooraf, 11 uur

clock Opstelling Brazilië. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Neymar, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior Opstelling Brazilië Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Neymar, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior

clock Opstelling Servië. Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Milenkovic, Miloš Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Živkovic, Saša Lukic, Nemanja Gudelj, Filip Mladenovic, Dušan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic Opstelling Servië Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Milenkovic, Miloš Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Živkovic, Saša Lukic, Nemanja Gudelj, Filip Mladenovic, Dušan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic