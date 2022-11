"Brazilië telt bang af naar de knock-outfase, zonder Neymar kunnen ze het niet halen"

Het duurde gisteren lang vooraleer Brazilië de Zwitserse code kon kraken. Door de afwezigheid van Neymar?

"In Brazilië noemen ze het de Neymar-dependencia, afhankelijk zijn van Neymar", legt Eddy Demarez uit.

"Maar volgens mij zit dat "afhankelijk zijn van Neymar" vooral in het hoofd van de Brazilianen."

"Dat zagen we op het van WK 2014. Neymar werd toen letterlijk uit het toernooi gebeukt. Daarna zakte Brazilië helemaal in en hebben ze nog 2 keer zwaar verloren op dat WK in eigen land."





Op het WK in 2018 was de Neymar-dependencia volgens de Brazilianen opnieuw de oorzaak van de vroegtijdige exit. "Neymar was toen niet echt fit en niet echt in vorm, het ging toen in de kwartfinales mis tegen de Rode Duivels."