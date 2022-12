Pelé stelt iedereen gerust en bedankt voor steun: "Maandelijks bezoek aan ziekenhuis"

De gezondheid van Pelé beroert de wereld. De Braziliaan zette bij zijn post een foto van een lichtboodschap op een gebouw in Qatar: zijn gezicht en de woorde "Get well soon" werden geprojecteerd.



"Vrienden, ik ben voor mijn maandelijks bezoek in het ziekenhuis", schreef Pelé. "Het is altijd leuk om positieve berichten zoals deze te ontvangen. Bedankt Qatar, voor deze steunbetuiging, en bedankt aan iedereen die me goede vibes stuurt!"



Pelé sukkelt al jaren met zijn gezondheid, maar hij blijft actief op sociale media. De man die Brazilië naar 3 wereldtitels heeft geleid (in 1958, 1962 en 1970) hoopt dat zijn land in Qatar zijn recordaantal wereldtitels op 6 zal brengen.