Brazilië leeft op hoop: Neymar wordt vandaag op trainingsveld verwacht

Maandag speelt Brazilië zijn 1/8e finale tegen Zuid-Korea. De kans dat superster Neymar tegen dan helemaal fit is, lijkt uitgesloten. De Braziliaanse fans en media hopen dat hij als invaller wat ritme kan opdoen met het oog op wedstrijden later in het toernooi.

Dokter Rodrigo Lasmar blies die hoop leven in door vrijdag een update te geven over de toestand van Neymar. "We hebben 72u de tijd tot de volgende match om Neymar (enkel) en Alex Sandro (blessure aan zijn dij) klaar te krijgen."

"Ze hebben nog niet met de groep getraind, maar zullen dat vanaf zaterdag doen. Het is belangrijk om te zien hoe ze daar op reageren."

Nog een positief signaal was de glimlach waarmee Neymar vrijdag samen met zijn ploegmaats het veld op wandelde voor de wedstrijd tegen Kameroen.

Minder goed nieuws is dan weer het uitvallen van Alex Telles en Gabriel Jesus. Beide spelers werden vervangen met last aan de knie.