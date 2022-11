RODE DUIVELS LIVE: Lukaku, Hazard en De Bruyne trainen ontspannen met groep

Ook Timothy Castagne was formeel over de gebeurtenissen na de wedstrijd tegen Marokko. "Er is niks speciaals gebeurd in de kleedkamer. Het groepsgesprek dat volgde, was ook geen crisisvergadering. Wel een belangrijk moment voor de groep om alles eens op tafel te gooien. Je zag meteen al het verschil op de training nadien."





De negatieve sfeer die er rond de nationale ploeg hangt, had dus duidelijk toch een impact gehad op de groep. "Er is veel kritiek geweest op ons, dat willen we nu counteren op het veld. We zijn misschien net te veel bezig geweest met de negatieve zaken, waardoor we het vertrouwen wat kwijt waren. daarom hebben we ook iets te veel gespeeld om niet te verliezen, in plaats van voluit te gaan voor de overwinning. Bij mij zijn er nu alleszins veel twijfels weg."





Ook Martinez sloot zich aan bij die uitspraak en hekelde vooral het foutieve artikel uit L'Équipe. "We hebben ons wat te veel laten leiden door fake news en kritiek van de buitenwereld. Het is frappant om te zien dat er enkele nieuwsmedia in België meegegaan zijn in die golf van valse berichtgeving. Het lijkt alsof de jacht naar roddels momenteel belangrijker is dan verzoenende taal. Nu moeten we vooral naar onszelf kijken en niet te veel meer luister naar het geruis van buiten het kamp."





Tot slot kwam ook Lukaku nog aan bod, al bleef de bondscoach eerder vaag over zijn speelkansen. "Lukaku is een belangrijke speler in onze ploeg, zeker in de zone van de waarheid. Als hij in de spits staat, kunnen we als ploeg zeer direct voetbal spelen. Daarnaast is hij ook een leidersfiguur in onze ploeg. Of hij morgen zal starten? Dat is nog onzeker."