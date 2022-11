Kroatische bondscoach blijft op zijn hoede: "Ik verwacht een veel beter België tegen ons"

"Zij kennen ons zeer goed, wij hen eveneens. België is zeer ervaren. Wie over onder meer Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku beschikt, moet wel zeer goed zijn. We nemen dus niets als vanzelfsprekend."

"Hun intensiteit lag tegen Canada en Marokko misschien onder de verwachtingen, maar dat mag ons niet op het verkeerde been zetten."

"België is een geweldig team", bewierookt hij de volgende tegenstander. "Ze waren 5 jaar nummer 1 op de FIFA-ranking en ze hebben een geweldige coach."

Is Kroatië verrast over het matige WK van de Belgen? "Eerlijk? Ja, zeker tegen Canada."

"Maar ze wonnen wel na een slap begin en dat is wat grote ploegen doen. Ze zijn niet tevreden en ik verwacht een veel beter België tegen ons."

Op het vorige WK werden de Belgen 3e, Kroatië verloor de finale. Volgens Roberto Martinez is deze Belgische selectie sterker dan die in Rusland in 2018.

"Of ik akkoord ga? Het is niet dankbaar voor mij om daar op te antwoorden. Het verschil is dat ze 4 jaar ouder zijn, net als wij. Maar wij hebben wel enkele spelers geïntegreerd met veel energie."