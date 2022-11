Kunnen Duivels brandjes nog blussen? Ervaren panel geeft raad: "Na hard gesprek wonnen we 6 keer"

Vat vol frustraties

Het begon in de wedstrijd tegen Canada. Alderweireld en De Bruyne staken met hun openlijke discussie broederlijk de lont naar het vat vol frustraties aan. Er werd nog snel een poging om het brandje in de kiem te smoren, maar het volledig laten uitdoven lukte blijkbaar niet. Integendeel: ondertussen neemt het lopend vuurtje alleen maar exponentieel toe. Van De Bruyne in The Guardian, over Hazard bij de vooruitblik naar de wedstrijd tegen Marokko, tot een op de dug-out meppende Courtois en passief agressief stekende Vertonghen erna.

Ook Villa Sporza aanschouwde de brand. "Dat er frustraties zijn is normaal, maar die moeten binnenskamers gehouden worden", was de eensgezinde toon zondagavond.

De buitenwereld voeden met interviews in de kranten is olie op het vuur gooien en dat is nergens goed voor. Hendrik Van Crombrugge

Groepsgesprek kan brandblusser zijn

Er moet dringend geblust worden. Redden wat er nog te redden valt. De vraag is alleen hoe? En wie?

"Het is goed als ze nu bij elkaar gaan zitten en recht voor zijn raap gaan zeggen wat er scheelt", vindt Youri Mulder.

Na het keiharde, eerlijke gesprek bij Schalke wonnen we 6 wedstrijden op een rij. Als de Rode Duivels dat doen, zijn ze wereldkampioen. Youri Mulder

"Ik maakte het mee bij Schalke, we konkelfoesden ook over de trainer en toen bracht de eigenaar van de club iedereen samen. De deur ging op slot en er volgde een keihard, maar eerlijk gesprek. Het werkte bevrijdend."

"Daarna wonnen we 6 wedstrijden op een rij, kwalificeerden we ons nog voor de UEFA-cup en een jaar later wonnen we die. Als de Rode Duivels ook 6 wedstrijden na elkaar winnen, zijn ze wereldkampioen."

"Schoolmeester" is brandweer

Hendrik Van Crombrugge maakte bij Anderlecht al heel wat brandjes mee: "Iemand moet het voortouw nemen, bij Anderlecht deed ik dat. Zo'n gesprek moet op gang komen en iedereen moet aan het woord kunnen komen."

Iemand moet groepsdynamiek in het gesprek krijgen en de stillere jongens de kans geven om te spreken, want soms hebben zij de meeste frustraties. Hendrik Van Crombrugge

"Sommige jongens hebben het moeilijk hun mening te geven. Dan is het aan iemand om groepsdynamiek in het gesprek te krijgen, zoals een schoolmeester die jongens moet aanduiden om te spreken."

"Want soms zijn het die stillere jongens die verrassend uit de hoek komen en blijkbaar met heel wat frustraties zitten. Dat is dan de grote meerwaarde van zo'n groepsgesprek."

Ook Steven Defour maakte zo'n interventie mee: "Soms kan dat heel lang duren. Ik maakte het mee dat een training werd afgelast omdat het gesprek meer dan 2,5 uur duurde."

"Maar dat is dan maar zo", ziet Youri Mulder, "er broeit nu iets en dat moet eruit."