Thibaut Courtois en Eden Hazard wuiven relletje weg: "Er is niet gevochten met Jan Vertonghen"

"Het probleem is dat er op sociale media en in kranten tegenwoordig veel leugens worden verspreid. Mensen nemen dat voor waar aan en dat is de grote fout."

"Ik heb altijd al goed overeengekomen met Jan Vertonghen en dat is nog altijd zo. We hebben niet gevochten. Jan is groter dan ik", lachte Hazard het relletje weg.

Is er ambras in de klas of niet bij de Rode Duivels? Dat was de grote vraag waar de verzamelde pers vandaag een antwoord wou op krijgen.

Maar wat dan met de uitspraken van bepaalde spelers?

Kevin De Bruyne zei off the record in een interview dat de Rode Duivels te oud zijn om wereldkampioen te worden.

"Ik heb daarover gesproken met Kevin", zegt Hazard. "Als je een interview geeft, zeg je off the record dingen om te lachen. Dat was toen ook het geval. Al heeft Kevin wel gelijk als hij zegt dat we ouder zijn geworden dan 4 jaar geleden."

Ook Courtois counterde: "Ik haal graag Real Madrid aan als voorbeeld. Benzema is een van de oudste winnaars van de Ballon d'Or. Modrid is 37, maar loopt alsof hij 20 is. En kijk naar Ronaldo en Messi. Leeftijd is niet zo belangrijk."

Wat met de uitspraak van Hazard zelf, die zei dat te verdedigers te traag zijn? "Ik zeg wel vaker dingen die als grap bedoeld zijn. Dat over de te trage verdediging was ook zo'n moment. Dat weten mijn ploegmakkers al."