"Met Kompany als aanvoerder zouden Rode Duivels nooit zulke uitspraken gedaan hebben"

Hazard, die zegt dat België te trage verdedigers heeft.

De Bruyne, die (off the record) zegt dat België te oud is geworden om wereldkampioen te worden.

En Jan Vertonghen, die net na de match het gebrek aan gecreëerde kansen hekelde.

Er zijn duidelijk scheurtjes zichtbaar in de sterke vriendenburcht die de Rode Duivels als groep ooit vormden.

"Tegen Egypte is er ontevredenheid in de groep gekropen. Ze zochten en tastten naar het ritme dat ze niet vonden", zegt Vital Borkelmans, die T2 was van Marc Wilmots bij de nationale ploeg.

"Dan komen er jammer genoeg uitspraken in de media die bepaalde spelers doen twijfelen."

"Met Vincent Kompany als aanvoerder zouden die uitspraken nooit gebeurd zijn", meent Borkelmans.

"Kompany is het type aanvoerder die al die frustraties binnenskamers had kunnen houden. Dat is nu niet het geval."