Eddy Snelders ziet dat Duivels én Hazard al maanden stilstaan: "Stereotiep voetbal verandert niet"

Conclusies zijn er volgens Eddy Snelders niet te trekken. Maar vaststellingen? Die zijn er in overvloed na de oefennederlaag van de Rode Duivels tegen Egypte.



Voor onze analist op het vliegtuig van Koeweit naar Qatar stapte, deelde hij zijn oordeel over de partij. En die was vrij ontnuchterend.

"Op dit moment staan we niet verder dan een paar maanden geleden", valt Snelders meteen met de deur in huis. "We hebben veel balbezit en zijn meestal dominant, maar daar komen amper kansen uit voort. Bovendien kunnen we de nul niet meer houden - slechts 4 keer in de laatste 17 matchen. Dat probleem slepen we mee."