LIVE: Een statement? Vertonghen en Hazard spreken om 13 uur zij aan zij de pers toe

clock 15:20

15 uur 20. "Martinez is niet de man die olie op het vuur gooit". Ruben Van Gucht sprak vanochtend met onze bondscoach. Wat was zijn indruk na het interview? "Hij is niet de man die olie op het vuur gooit. Hij probeert alles onder de mat te vegen. Of dat lukt, is een ander paar mouwen. Kunnen de barsten in enkele dagen tijd gelijmd worden? Dat is afwachten." "Er is ook het gerucht dat hij zijn contract verlengd zou hebben. Ik heb hem dat voorgelegd en hij zei: "Dat is 100 procent niet het geval."" Het contract van Martinez loopt eind dit jaar af. De familie van de Duivels is nu nog aanwezig, daarna gaat de focus op Kroatië (donderdag 16 u). "De KBVB probeert ook wat rust te krijgen en dat doen ze door spelers die niet echt gevaarlijk zijn af te vaardigen naar het persmoment dinsdag: Yannick Carrasco en Arthur Theate. Geen Kevin De Bruyne of Toby Alderweireld dus, mannen aan wie je toch wat vragen wil stellen." .