Van Wijk niet mals voor Oranje-defensie: "Als je zo slentert, roep je het over jezelf af"

"Je voelde na de gelijkmaker dat het tweede Ecuadoraanse doelpunt niet meer veraf was", zei Brecht Dejaegere na de wedstrijd. "Er werd heel slecht en laks verdedigd. Dit was echt de non-match van de Nederlanders."

Voor de rust werd de verdiende gelijkmaker nog afgekeurd, maar na de pauze was het wel prijs. Ook nadien was het bibberen en beven voor de troepen van Van Gaal.

Vooral Virgil van Dijk moest het ontgelden na de matige prestatie van de Nederlanders. Na de wedstrijd verklaarde de verdediger dat ze moeite hadden met het agressieve Ecuador en dat Nederland te traag speelde.

"Ik vond Van Dijk zelf in balbezit net heel traag", aldus Dejaegere. Ook Van Wijk was niet mals voor de aanvoerder. "Als je zo slentert over het veld, dan roep je dit scenario over jezelf af."

"Als er één competitie is waar er agressief voetbal wordt gespeeld is het wel de Premier League", aldus de Nederlander. "Van Dijk speelt bij Liverpool en Aké bij Manchester City. Dan heb je nog jongens als De Jong en Memphis die bij Barcelona spelen. Dat zijn geen sukkelaars, hé."