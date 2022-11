De waanzinnige 48 uur van Elise Mertens: "Ik heb veel cafeïne gepakt en leef op adrenaline"

Rustig uitbollen op het einde van het seizoen zit er voor Elise Mertens niet in. In Texas, in de VS, beleefde ze maandagnacht misschien wel het hoogtepunt van haar jaar door samen met Veronika Koedermetova de dubbeltitel te winnen op de WTA Finals.



Maar nog geen 48 uur later stond ze al opnieuw op de baan, zo'n 7.500 kilometer verderop in Glasgow.

"Het waren 48 stressvolle uren", vertelt ze aan Sporza. "Zeker omdat ik maar 4 minuten over had om in te checken voor mijn vliegtuig. Maar het is gelukt, ik ben er op tijd geraakt."

Tegen Slovakije nam ze aan de zijde van Kirsten Flipkens het dubbelspel voor haar rekening. Veel tekenen van vermoeidheid zagen we niet. "Ik heb veel cafeïne gepakt, dat helpt", lacht ze.

"Ik ben erg gedreven om voor mijn land te spelen. Ik leef op adrenaline nu, het zijn ook de laatste wedstrijden van het jaar. Mocht ik de finale verloren hebben, had ik met veel tegenzin op die vlucht gezeten, maar nu blijf ik gewoon gaan."

Morgen heeft België Elise Mertens mogelijk ook in het enkelspel nodig om Australië te verslaan. Is ze daar klaar voor? "Het is iets meer lopen. We bekijken nog met het team wat het beste is, maar het is zeker een optie."