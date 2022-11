België verliest in BJK Cup tegen Slovakije, maar zege in dubbelspel is beetje zalf op de wonde

16 uur 44. De eerste game is binnen voor de Slovaken. Mihalikova en Kuzmova hebben dan toch een spelletje kunnen pakken. Hun eerste opslagspel in de tweede set geven ze niet uit handen en ze komen op die manier terug tot 1-1. .

16 uur 37. De eerste set is binnen voor de Belgen. Flipkens en Mertens hebben een foutloze eerste set gespeeld. Drie van de drie breekpunten gepakt, maar vier 'unforced errors' gemaakt en meer winners dan de tegenstanders geslagen. 0-6 is een terechte weergave van de krachtverhoudingen op dit moment. .

We kunnen de halve finale nog halen, maar dan moeten we bijna alles winnen

16 uur 33. We kunnen de halve finale nog halen, maar dan moeten we bijna alles winnen. Sabine Appelmans.

Zanevska heeft haar opslagspel beet, maar moet nu het huzarenstukje van de eerste set herhalen: een 5-2 achterstand ombuigen in een overwinning. Ze is al teruggekomen tot 5-3.

15 uur 37. Zanevska heeft haar opslagspel beet, maar moet nu het huzarenstukje van de eerste set herhalen: een 5-2 achterstand ombuigen in een overwinning. Ze is al teruggekomen tot 5-3. .

clock 15:36

15 uur 36. Do or die voor Zanevska. Elke game is nu van levensbelang voor Zanevska, aangezien ze tegen een 5-2 achterstand aankijkt. Ze serveert nu om in de wedstrijd te blijven. .