De League Cup pijnigt de Londense clubs: Arsenal, Chelsea en Tottenham uitgeschakeld

En toch was het voldoende om Chelsea - ook al niet op zijn sterkst - te ringeloren.

Met bankzitters als De Bruyne, Haaland, Ederson en Foden liet Guardiola blijken dat de League Cup - vrij logisch - geen prioriteit is.

Trossard stond niet op het blad, oude bekenden Welbeck (ex-Arsenal) en Mitoma (ex-Union) velden mee het verdict in het voordeel van de bezoekers.

In de Premier League heeft Arsenal de wind in de zeilen, de League Cup moet echter al van het lijstje geschrapt worden.

Mitoma doet zijn duit in het zakje.

Het wisselvallige Tottenham hoeft in de planning geen rekening meer te houden met de League Cup.

Kane en co botsten op Nottingham Forest, dat met z'n tienen (na de uitsluiting van Mangala, twee keer geel in enkele minuten) een 2-0-voorsprong verdiend over de streep trok.

De Spurs - met de gebruikelijke namen - bakten er gewoon veel te weinig van. Op deze manier blijft de trofeeënkast smeken om een vers laagje verf.