Manchester City boekte vorig seizoen een recordomzet van 700 miljoen euro

Manchester City noteerde voor het seizoen 2021-2022 een recordomzet van net iets meer dan 700 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen euro meer dan het seizoen ervoor en zorgt ook voor een recordwinst van ongeveer 47 miljoen euro.

In zijn jaarrapport haalt Manchester City de terugkeer van de fans als belangrijkste reden aan. Door de covidmaatregelen in het seizoen 2020-2021 was de opkomst van de fans, en bijgevolg ook de inkomsten, drastisch gedaald.

Maar ook de sportieve prestaties en het transferbeleid doen hun duit in het zakje. De ploeg van Pep Guardiola werd namelijk kampioen in de Premier League en strandde in de halve finales van de Champions League.

Daarbovenop verkochten ze onder meer Raheem Sterling, Oleksandr Zintsjenko en Gabriel Jesus, terwijl ze Erling Haaland voor een appel en een ei hebben binnengehaald.