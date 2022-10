Guardiola nu wél tevreden over De Bruyne: "Hij is terug, het is mijn plicht om meer van hem te vragen"

Gevraagd naar de prestatie van de Rode Duivel zei de Spanjaard dat die nu helemaal terug is. "De laatste wedstrijden speelde hij niet goed, maar nu was hij fantastisch." Net als vorige week voegde Guardiola eraan toe dat De Bruyne dat zelf ook weet. Leicester speelde erg georganiseerd, wat het moeilijk maakte om tot open kansen te komen. Dat zagen zowel speler als trainer en dan is een vrije trap ideaal om het open te breken. "Kevin deed het al zo vaak voor ons op stilstaande fases, zeker in wedstrijden als deze." Ook voor die beslissende fase was De Bruyne alomtegenwoordig en zorgde voor zowat al het gevaar van City. Wat was het verschil dan met de vorige wedstrijden? "We weten dat Kevin assists en vrijschoppen kan trappen. Maar hij moet zijn dynamiek gebruiken, als hij in zijn positie blijft, speelt hij niet op de top van zijn kunnen. Zijn vrijheid is zijn top. Hij heeft bewegingen nodig. Hij moet de bal krijgen als hij in beweging is, niet als hij stilstaat. En vandaag toonde hij dat weer."

Amper 7 dagen nadat Pep Guardiola verkondigd had dat De Bruyne nog beter kan , was hij na afloop van de match in Leicester wel voldaan.

"We weten dat hij dat kan, we werken al 7 seizoenen samen. We hebben al alles samen gedaan, behalve samen slapen", lachte Guardiola. "Ik ken hem dus vrij goed. Hij heeft al heel veel gedaan voor de club, dat zal niet veranderen. Maar het is mijn plicht als coach om meer van hem te verlangen: "Ik wil deze Kevin, we hebben deze Kevin nodig.""



"Tegen Brighton maakt hij een fantastische goal, maar dat is niet genoeg. De goals en assists kan hij blind doen. We hebben zijn dynamische spel nodig."



Wat had KDB zelf te zeggen over zijn vrije trap? "Ik voelde dat ik de bal goed raakte en toen ik opkeek, was hij al bijna binnen. Hij vloog er perfect in, gelukkig werd het zo 0-1."





"We hebben bewezen dat we kunnen winnen, zowel met als zonder Haaland", zo blikte De Bruyne nog terug op het gemis van de - lichtgeblesseerde - topschutter.



Ook Brendan Rodgers, trainer van Leicester, had achteraf niets dan bewonderende woorden voor de "briljante en fantastische speler" die De Bruyne is.