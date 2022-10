BEKIJK: De Bruyne schildert vrije trap prachtig in doel en bezorgt City de koppositie

City mag De Bruyne bedanken na klasseflits

"Kevin De Bruyne kan nog beter."



Dat waren de woorden van Pep Guardiola vorige week na de wedstrijd tegen Brighton. De Bruyne scoorde nochtans een heel mooi doelpunt en kan prima statistieken voorleggen dit seizoen met 2 goals en 9 assists.



Maar die woorden van zijn coach bleken profetisch. Met een nóg mooiere goal op vrije trap eiste De Bruyne de aandacht op een week na de uitspraken.



City begon aan de wedstrijd zoals we gewoon zijn: met veel balbezit. In de eerste 10 minuten zelfs 88 procent. De Bruyne was de meest opvallende figuur bij de bezoekers met wat afstandsschoten en goede afleggers.

De Leicester-defensie echt in de problemen brengen zat er echter nooit in. Al bij al hielden Faes en co makkelijk stand, zonder daar zelf veel tegenover te stellen.

Snel uitbreken was het aanvalsplan van Leicester, met Harvey Barnes die een paar keer kon dreigen vanop links. Telkens draaide het op niets uit: een logische 0-0 bij de rust dus.



(Lees verder onder de foto)