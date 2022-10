Guardiola looft KDB voor "meesterlijke goal", maar is ook streng: "Hij kan nog beter"

Manchester City was zaterdagmiddag baas tegen het Brighton van Leandro Trossard, al demonstreerde die laatste ook wel zijn hoogvorm met de aansluitingstreffer na 2 goals van Haaland.

Vervolgens was het moment van Kevin De Bruyne gekomen. Met een heerlijke pegel haalde hij de uitblinker van City de match helemaal binnen voor zijn team.

"Ik kreeg de bal van Bernardo Silva, zag de ruimte en trapte. De bal ging er perfect in", glimlachte de Rode Duivel, die tevreden was over de match. "De 1e helft hadden we het helemaal onder controle. Na de 2-1 was het nog even spannend, maar na mijn goal waren alle twijfels weg."

Coach Josep Guardiola was iets kritischer. "Het spel van Brighton zijn we niet gewoon. Het is een heel lastige tegenstander. We vonden de vrije man niet. Het was een moeilijke wedstrijd. Ik ben wel heel tevreden dat we de 3 punten pakken", zei de Spanjaard.

Ook voor uitblinker Kevin De Bruyne was Guardiola streng. "Het was een meesterlijk doelpunt. Fantastisch. Maar hij zit nog niet aan zijn topniveau. Hij kan nog beter. Dat weet hij zelf ook."