Waarom Erling Haaland tegen Dortmund maar 1 helft meespeelde: "Medische staf maakte zich zorgen"

Erling Haaland heeft niet gescoord en werd al na 45 minuten vervangen. Dat waren de grote nieuwsfeiten uit het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Manchester City.

"Er waren 3 redenen waarom we Erling aan de rust gewisseld hebben", legde City-coach Pep Guardiola na afloop uit.

"Voor de wedstrijd had Erling lichte koorts. De tweede reden: ik vond hem er tijdens de match wat vermoeid uitzien."

"De derde reden: Erling kreeg een trap op zijn voet. De medische staf was een beetje bezorgd. Daarom was hij niet meer in staat om mee te spelen in de 2e helft."

Vreest City dat Haaland out zal zijn voor het competitieduel tegen Leicester zaterdag?

"Het is nog afwachten hoe erg het is. Maar na afloop zag ik hem wandelen, dat zag er oké uit", besluit Guardiola positief.