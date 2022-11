Ook na Gent-Club Brugge blijven hooligans actief: vuurpijlen afgevuurd naar de politie

Voor de match moest een onfatsoenlijk Jaremtsjoek-spandoek verwijderd worden uit het Gentse vak, tijdens de match was het ook een paar keer onrustig in het stadion.

Vuurpijlen naar de politie

Tijdens de wedstrijd was er amok in de tribunes toen Gentse en Brugse hooligans elkaar te lijf wilden gaan en na de partij probeerden geweldenaars van beide supportersgroepen elkaar te ontmoeten op de parking van de Ghelamco Arena.

De politie was massaal ter plaatse en greep kordaat in. Het waterkanon werd ingezet. De situatie is daardoor niet geëscaleerd, maar er vlogen wel vuurpijlen in de richting van de agenten.

De politie heeft een proces-verbaal opgesteld, maar er zijn geen bestuurlijke aanhoudingen gebeurd.