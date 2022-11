Hein Vanhaezebrouck haalt gram na overtuigende zege: "Dit was reactie op onterechte kritiek"

Na een overtuigende zege tegen Club Brugge zag Hein Vanhaezebrouck zijn moment gekomen om spelers en staf een hart onder de riem te steken. Gent was geprikkeld omdat het hard werd aangepakt. "Niet correct", oordeelt de T1, die tevreden was met de reactie van zijn team.

"Er is genoeg op dezelfde nagel geslagen", vindt Hein Vanhaezebrouck na de overtuigende zege van KAA Gent tegen de landskampioen. "Mijn spelers zijn het gewend om van de media kritiek te ontvangen, maar nu werd hen ook uit andere hoeken een gebrek aan drive verweten. Het was voor hen een prikkel dat ze zo zijn aangepakt. Dat was niet correct, dus hebben ze vandaag gereageerd." "De mannen waren fysiek indrukwekkend tegen Club. Ik blijf het zeggen: op dat vlak werken we goed. Vandaag hebben we op een ideale manier getoond waar we staan na onze Europese kwalificatie."

We hadden vandaag een positieve vibe mee na onze Europese kwalificatie. Hein Vanhaezebrouck

De trainer van Gent moest bijsturen in het begin van de wedstrijd, want hij vond zijn pionnen niet goed staan. Een gevolg van slechts 2 dagen voorbereiding na een Europese trip? "Vanmiddag was onze 11e wedstrijd in 6 weken. Club heeft die kwantiteit natuurlijk ook gehad, maar wij hadden iets minder herstel. Gelukkig zorgde onze snelle kwalificatie dat we het laatste halfuur niet meer vol moesten gaan." "Het is een ander verhaal als je fouten maakt zoals in Djurgardens en je moet pompen om terug te keren. Dan voel je dat in het weekend. Nu hadden we een positieve vibe mee van de kwalificatie en konden we ons een halfuur sparen."

Vanhaezebrouck haalt zijn gram en balt zijn vuist.

