Solide AA Gent rekent voor eigen volk makkelijk af met flets Club Brugge

Gent - Club Brugge kort samengevat

Gentse efficiëntie tegenover Brugse loomheid

Miezerig herfstweer en een smakeloos spandoek aan het adres van ex-Gentenaar Jaremtsjoek: de toon die vooraf werd gezet beloofde geen gezellige namiddag in de Ghelamco Arena. Het was vooral Gent dat in de vijandige sfeer rond de Slag om Vlaanderen bereid was om een extra meter te lopen.

De thuisploeg was scherper in de duels en had niet veel moeite met de halfslachtige hoge druk van Club Brugge. Een vroeg doelpunt was koren op de molen van de Buffalo's. Torunarigha zette Cuypers op weg met een heerlijke doorsteekbal en de spits wipte zijn negende van het seizoen over Mignolet. De Gentse spionkop vierde met vuurpijlen, die vlak bij hun doelman Nardi ontploften.

Op het halfuur stond het zelfs 2-0. Ngadeu maakte zich eenvoudig los uit de dekking en kopte de vrijschop van Kums al duikend lekker binnen. Een inspiratieloos Club Brugge kon voor de rust enkel dreigen met afstandsschoten van Sowah en Jutgla.

In de tweede helft probeerde Hoefkens de Brugse motor aan te zwengelen met de inbreng van Skov Olsen, Odoi, Lang en Jaremtsjoek. Het bracht geen zoden aan de dijk, want de kansjes bleven vooral voor Gent. Hjulsager werd afgeblokt en Cuypers kopte rakelings over toen Mignolet in niemandsland liep.

Het voetbal van Club was veel te sloom om een kwiek en verbeten Gent in de problemen te brengen. Eén keer twijfelde de thuisploeg om alarm te slaan. Na een flukse dribbel van Lang vuurde Nielsen nipt naast, maar daarmee hadden we alles gezien. Club Brugge verliest steeds meer terrein op leider Genk, terwijl Gent dichter aanschurkt tegen de plaatsjes voor Play-off I.