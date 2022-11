Hoefkens geeft Club grote onderscheiding: "Wie dit vooraf voorspelde, staken ze in zottekot"

"Maar dat ik eerst toch een lichte ontgoocheling voelde, zegt eigenlijk genoeg - ik heb een enorm groot geloof in mijn spelersgroep. Al maakte dat snel plaats voor het besef van wat we realiseerden."

Wie dit voor de campagne voorspeld had, zouden ze in het zottekot gestoken hebben.

"Een 9 op 10", zegt hij zonder twijfelen. "Want wie dit voor de campagne voorspeld had, zouden ze in het zottekot gestoken hebben. Dat je dan toch zoiets realiseert als groep, zelfs als hele club... Dat bewijst dat je stappen hebt gezet. (lacht) En ik geef trouwens nooit een 10."

Al weet je natuurlijk nooit dat Hoefkens die mening na de achtste finales moet herzien. Een voorkeurstegenstander heeft de Club-trainer overigens niet.

"Want in de tweede groep zullen ook grote kleppers zitten. Ach, we hebben een goeie basis om het iedere tegenstander lastig te maken. Als je vijf keer de nul houdt, wil dat zeggen dat je stabiel bent. Het geloof in eigen kunnen is sowieso groot. Ik kijk nú al uit naar de volgende ronde."