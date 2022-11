Gelijkspel in Leverkusen volstaat niet voor Club Brugge om groepswinst binnen te halen

Nakende groepswinst inspireert Club niet

Met groepswinst het orgelpunt plaatsen op een historische groepsfase, die unieke kans wou Club met beide handen. Toch leidde dat niet tot een fel begin en ook bij Leverkusen was er geen Sturm und Drang. Bovendien kwam er na 5 minuten slecht nieuws voor Club uit het Estádio do Dragão: Porto stond op voorsprong tegen Atletico en werd zo virtueel leider in Groep B.



Het klonk Leverkusen als muziek in de oren, want de Duitse club lag plots op koers voor de derde plaats en een avontuur in de Europa League. De thuisploeg slaagde er moeiteloos in om Club te neutraliseren, al kon het ook zelf weinig klaarmaken. Veel afval bij beide teams en weinig tempo, het was armoe troef in de BayArena.



Gelukkig voor Club dommelde Mignolet niet in en had hij een prima redding klaar toen Diaby rond het halfuur plots vanuit een scherpe hoek gevaarlijk uithaalde. Aan de overkant moest ook Hradecky zich één keer onderscheiden na een knappe steal en lage knal van Sowah. In de extra tijd ontsnapte Club nog toen Frimpong van dichtbij in het zijnet besloot.