Club Brugge weigert te jammeren na slotmatch: "België mag trots zijn"

Een gemiste kans: is dat de juiste omschrijving na de teleurstellende avond op het veld van Leverkusen? "Het is een correct resultaat. Een gelijkspel is juist", vertelde Hans Vanaken bij rechtenhouder vtm na de droge 0-0 in Duitsland. "Je voelde dat wie zou scoren, ook zou winnen. Maar niemand heeft het gedaan. Ja, we moesten onze momenten pakken. Buchanan trapte tegen de lat. Voor hetzelfde geld gaat die bal 10 centimeter lager. Het is nu zo." Porto won, Club niet. Club eindigt dus tweede. "Of we nu teleurgesteld zijn? We hoopten op de eerste plaats, maar we moeten vooral heel trots zijn op de overwintering." "Als we dat vooraf gezegd zouden hebben, dan zou niemand ons een kans gegeven hebben. En niemand had voorspeld dat favoriet Atletico Madrid zou worden uitgeschakeld."

Of we nu teleurgesteld zijn? We hoopten op de eerste plaats, maar we moeten vooral heel trots zijn op de overwintering. Hans Vanaken

Mignolet: "5 clean sheets: dat betekent iets"

Simon Mignolet hield voor de 5e keer de 0 op het scorebord. "We wilden winnen, maar het zat er niet in", zei de Brugse doelman. "En Porto deed het de laatste tijd goed. Misschien moeten we erkennen dat zij de meerdere waren." Mignolet wilde niet teleurgesteld zijn in het resultaat. "We hebben weer een prestatie neergezet. 5 clean sheets: dat betekent iets." "We gaan door en dat is historisch. Je kunt alleen maar zeggen dat we het Belgische voetbal mooi vertegenwoordigd hebben. Heel België mag trots zijn."

Boyata: "Tegenstanders beschouwen ons niet meer als een kleine ploeg"