Hein Vanhaezebrouck is overtuigd: "Volgende week stoten we door"

Met veel moeite heeft Gent een punt gepakt bij rode lantaarn Shamrock Rovers in groep F (1-1). Komende donderdag speelt het in een rechtstreeks duel met Molde voor overwintering in Europa.

Van een gelijkspel bij de Shamrock Rovers kan je niet vrolijk worden. "Wij wel", reageerde coach Hein Vanhaezebrouck. "We wilden absoluut die laatste kans nog afdwingen. Daar zijn we tevreden mee."

Spelers als Tissoudali, De Sart, Owusu, Castro-Montes en Torunarigha liggen allemaal in de lappenmand.

Vanhaezebrouck: "We spelen nu eenmaal veel matchen met een beperkte kern. Er zijn jongens die op hun tandvlees zitten. Hopelijk verliezen we er zondag geen meer tegen OH Leuven."

Volgende week is het erop of eronder voor Gent. "Met wie dan ook, we moeten erdoor. Hopelijk met de steun van het thuispubliek."



