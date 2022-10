Pover KAA Gent wint niet in Ierland, maar houdt (door Zweedse hulp) uitzicht op volgende ronde

Hein Vanhaezebrouck (Gent-coach): "Op vlak van efficiëntie en afwerking hebben we het laten afweten. Daar blijven we het moeilijk mee hebben, dat moet veel beter."

"Zij zetten veel druk, daar konden we aanvankelijk weinig tegenover zetten. Met de inbreng van Kums en Hong liep het beter en beter. Die wissels hebben gerendeerd, daar ben ik blij om."

Dat AA Gent een penalty misliep in Europa is niet nieuw. "In 5 matchen hadden we 3 keer overduidelijk een strafschop moeten krijgen. Het zit allemaal wat tegen, maar toch zitten we nog in de race", pept Vanhaezebrouck zich op.

Van een gelijkspel bij de Shamrock Rovers kan je niet vrolijk worden. "Wij wel", reageert de trainer.

"We wilden absoluut die laatste kans nog afdwingen. Daar zijn we tevreden mee. We spelen nu eenmaal veel matchen met een beperkte kern. Er zijn jongens die op hun tandvlees zitten. Hopelijk verliezen we er zondag geen meer tegen OH Leuven."

Volgende week is het erop of eronder voor Gent tegen Molde. "Als we vandaag nog in de strijd zitten, stoten we volgende week door. Daar ben ik van overtuigd. Dat had ik tegen mijn spelers gezegd."

"Met wie dan ook, we moeten erdoor. Hopelijk met de steun van het thuispubliek", sluit de coach af.