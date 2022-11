De titel die Brugge koude rillingen bezorgt: Club is de slechtste penaltynemer op Europese velden

Een goal die dubbele gevoelens oplevert. Casper Nielsen trapt tegen Oostende de bevrijdende 3-2 tegen de touwen in de herneming van - alweer - een gemiste elfmeter.

Dat penalty's stilaan een probleem vormen bij de landskampioen, is dan ook duidelijk. Eerder in de wedstrijd faalde Jutgla, ook Vanaken, Lang en Larin misten dit seizoen al vanaf de stip.

Club is zo de slechtste van de klas in de Jupiler Pro League. Enkel stadsgenoot Cercle deelt het lage percentage van 33,33% omgezette penalty's. Al kreeg het kleine broertje (3) slechts de helft van het aantal strafschoppen van Club (6) in de competitie.